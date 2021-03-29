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Минобороны построит в Арктике три жилых дома для военнослужащих и детский сад

Алексей Курильченко
05:00 29.03.2021
Инспекцию объектов военной инфраструктуры провел замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут для военнослужащих и их семей детский сад и три жилых дома в населенном пункте Белушья Губа на архипелаге Новая Земля. Развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике проинспектировал заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

«Руководство Минобороны России особое внимание уделяет развитию военной инфраструктуры в Арктике. Всего, в период с 2013 года по настоящее время специалистами Военно-строительного комплекса было сдано 791 зданий и сооружений», - отметил Иванов.

В трех новых жилых домах будет оборудовано 168 квартир. Заселение первой новостройки запланировано на конец лета этого года. Также уже подготовлены эскизы и проектные решения нового дошкольного учреждения на 360 мест. В здании будут оборудованы актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, различные кружковые кабинеты, спортивный уголок, бассейн и зимняя оранжерея. Сдать детский сад планируется до конца 2020 года.

Все здания строятся с применением новейших технологий - сначала возводится закрытый тепловой контур корпуса - это позволяет вести внутренние строительные и отделочные работы, и только после этого производится вырезка оконных и дверных проемов.

Ранее военные строители уже возвели в населенном пункте общеобразовательную школу, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих. Также ведется масштабная реконструкция базового склада горюче-смазочных материалов, который обеспечит военный городок топливом в полном объеме. Отмечается, что все работы ведутся в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями по соблюдению сохранности окружающей среды.

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