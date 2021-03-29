В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод: видео
На месте происшествия в настоящее время тушат сильный пожар.
© Видео: @jakartaakeras, Twitter © Фото: @jakartaakeras, Twitter
В Индонезии прогремел взрыв на одном из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов Pertamina в городе Балонгане. Кадры инцидента разместили в Сети очевидцы случившегося.
В настоящее время причины мощного взрыва не сообщаются. По имеющейся информации, на месте происшествия в настоящее время работают спасатели и экстренные службы. Об этом сообщает местное издание Republika.