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Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Анна Назайкина
09:01 28.03.2021
Спортсмен отправил своего оппонента в глубокий нокаут во втором раунде схватки.
Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе
© Фото: francisngannou, Instagram
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Француз камерунского происхождения Франсис Нганну одержал победу над американцем Стипе Миочичем в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 256, который прошел в Лас-Вегасе. Спортсмен отправил своего оппонента в глубокий нокаут во втором раунде схватки. Таким образом, Нганну стал новым чемпионом организации в тяжелом весе.

«Я даже не могу найти слов, чтобы описать мои чувства. Но это то самое ощущение, которое много лет, с самого детства, я не мог высвободить из себя и вот теперь смог. Я всем все доказал, всем скептикам. Я на пути к величию», - передает «Спорт-Экспресс» слова спортсмена.

Отмечается, что его следующим соперником станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Нганну назвал его величайшим бойцом всех времен и заявил, что абсолютно готов принять вызов.

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