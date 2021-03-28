Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Француз камерунского происхождения Франсис Нганну одержал победу над американцем Стипе Миочичем в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 256, который прошел в Лас-Вегасе. Спортсмен отправил своего оппонента в глубокий нокаут во втором раунде схватки. Таким образом, Нганну стал новым чемпионом организации в тяжелом весе.

«Я даже не могу найти слов, чтобы описать мои чувства. Но это то самое ощущение, которое много лет, с самого детства, я не мог высвободить из себя и вот теперь смог. Я всем все доказал, всем скептикам. Я на пути к величию», - передает «Спорт-Экспресс» слова спортсмена.

Отмечается, что его следующим соперником станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Нганну назвал его величайшим бойцом всех времен и заявил, что абсолютно готов принять вызов.