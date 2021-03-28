Новые правила: как изменится порядок пополнения транспортных карт с апреля

Центробанк разрешил россиянам пополнять транспортные и школьные карты наличными после 1 апреля. С августа прошлого года пополнять анонимные электронные кошельки можно только с банковского счета или предоставив свои данные во время упрощенной процедуры идентификации.

«Проблемы с транспортными, школьными и иными картами возникли из-за вступления в силу запрета на пополнение наличными неперсонифицированных предоплаченных карт. Это негативно повлияло на удобство этих инструментов, которые используются во многих регионах для оплаты услуг общественного транспорта, школьных обедов и завтраков, в корпоративных столовых и так далее. Чаще всего их пополняют наличными - например, через платежные терминалы», - заявил в беседе с РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Депутаты Госдумы отреагировали оперативно и вывели такие карты из-под запрета, поэтому для потребителей с 1 апреля ничего не изменится. Тем не менее, запрет на пополнение наличными других анонимных электронных кошельков останется в силе, напомнил Достов. Пополнить их можно будет удаленно через портал госуслуг и указав данные паспорта и ИНН или СНИЛС.