В Красноярске бездомная собака напала на двухлетнего ребенка

Бродячая собака в Красноярске укусила двухлетнего ребенка, травмировав ему лицо. Следствие начало проведение проверки. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Норильская краевого центра на двухлетнего ребенка напала бездомная собака, причинив ему травмы лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка», - заявили в ведомстве.

По информации следствия, 27 марта вечером ребенок во время прогулки с мамой решил потрогать спящее животное, в ответ собака укусила его. По итогам проведенной проверки будет приниматься процессуальное решение.