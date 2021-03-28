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Центробанк свернет часть послаблений по COVID-19

Анна Назайкина
08:18 28.03.2021
Большинство мер регулятора действовало до 30 сентября 2020 года, однако впоследствии было решено продлить часть послаблений для банков.
Центробанк свернет часть послаблений по COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Часть послаблений Центрального банка России, которые были введены из-за пандемии COVID-19, перестанет действовать с 1 апреля, отмечает РИА Новости.

Весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ЦБ принял ряд послаблений для банков. Так, денежным организациям было разрешено формировать с отсрочкой резервы по кредитам, также смягчились условия выдачи некоторых видов ссуд.

Большинство мер Центробанка действовало до 30 сентября 2020 года, но после проведения аналитических мероприятий в августе было решено продлить часть послаблений.

Теперь же на фоне улучшения в России ситуации с COVID-19 с 1 апреля перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов.

Также будет отменена рекомендация не начислять неустойку за наличие просроченной задолженности. Кроме того, до 31 марта включительно будет действовать рекомендация принудительно не выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.

Будут отменены меры ЦБ в отношении создания резервов на потери по кредитам, которые были ранее предоставлены корпоративным клиентам, однако послабления, ксающиеся кредитов гражданам и малому и среднему бизнесу, будут действительны до июля.

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