Космическое зарождение: ученые заявили о новой вспыхнувшей звезде

Исследователь Мичиганского университета Кирилл Соколовский рассказал, что астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Стрельца. Ее можно увидеть даже при помощи небольшого любительского телескопа. Об этом сообщает Ura.ru.

Небесное тело была замечена американской автоматизированной системой ASAS-SN в четверг, 25 марта. Приблизительно в то же время ее увидел японский астроном-любитель Хидэо Нишимура.

«Наблюдения подтвердили, что это “классическая новая” – термоядерный взрыв на белом карлике в двойной звездной системе», – заявил Соколовский.

Светило назвали ASASSN-21eh. Как отмечается, блеск находки близок к десятой звездной величине. Соколовский заявил, что в течение года фиксируется около десяти подобных событий.

Официально присутствие звезды на него было подтверждено спустя два дня, 27 марта. По информации Центрального бюро астрономических телеграмм это небесное тело - классическая новая звезда класса Fe II на ранней стадии вспышки.