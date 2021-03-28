В Норвегии заявили о необходимости переговоров с Москвой о поставках «Спутник V»

Евросоюз потерпел поражение в битве с коронавирусом, а его стратегия вакцинации оказалась провальной. Такого мнения придерживается норвежское издание Resett. По мнению его авторов, Брюсселю пора идти к России и просить организовать поставки вакцины «Спутник V».

Европа прохладно отнеслась к тому факту, что Москва первой зарегистрировала вакцину от COVID-19, напоминает издание. Более того, в европейской прессе появилось множество критических публикаций, выводы которых часто противоречили простой логике и научным фактам.

Теперь журналисты прочат властям ЕС Каносское унижение - эпизод из средневековой борьбы римских пап с императорами Священной Римской империи. Понимается как акт покаяния и покорности.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не навязывают свою вакцину. В России прививочная кампания стартовала в январе и идет по плану. Сегодня зарегистрировано уже три отечественных вакцины. Первую из них - «Спутник V» - разработал научный Центр имени Гамалеи при поддержке Минобороны РФ. Препарат прошел все испытания и доказал высокую эффективность и полную безопасность.