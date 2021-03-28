Назначен новый начальник ДВОКУ

Генерал-майор Александр Игнатенко стал новый начальником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского. Представление нового начальника личному составу состоялось 27 марта.

Для проведения церемонии в училище прибыл исполняющий обязанности заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Представляя нового главу училища, он отметил большой боевой и командирский опыт Александра Игнатенко. Матвеевский выразил уверенность в том, что новый начальник будет развивать знаменитое училище, опираясь на его славные традиции. Представление завершилось прохождением личного состава торжественным маршем.

Генерал-майор Александр Игнатенко закончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1991 году. Он прошел командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба. Участник боевых действий, награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и другими государственными и ведомственными наградами.