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Назначен новый начальник ДВОКУ

Вадим Синицын
06:52 28.03.2021
Представление нового начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища личному составу состоялось 27 марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Генерал-майор Александр Игнатенко стал новый начальником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского. Представление нового начальника личному составу состоялось 27 марта.

Для проведения церемонии в училище прибыл исполняющий обязанности заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Представляя нового главу училища, он отметил большой боевой и командирский опыт Александра Игнатенко. Матвеевский выразил уверенность в том, что новый начальник будет развивать знаменитое училище, опираясь на его славные традиции. Представление завершилось прохождением личного состава торжественным маршем.

Генерал-майор Александр Игнатенко закончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1991 году. Он прошел командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба. Участник боевых действий, награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и другими государственными и ведомственными наградами.

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