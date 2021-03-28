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Специалист рассказал, как избавиться от «шпионов» в смартфоне

Виктория Ивашечкина
04:41 28.03.2021
Отмечается, что информация о потенциальных покупателях товаров и услуг собирают почти все приложения в телефоне.
Специалист рассказал, как избавиться от «шпионов» в смартфоне
© Фото: pixabay
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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что с развитием цифровых технологий люди стали постоянным объектом слежки через мобильные телефоны для корпораций, которые стремятся заполучить себе как можно больше клиентов.

При этом, по словам Кузьменко, информация о потенциальных покупателях товаров и услуг собирают почти все приложения в телефоне. Но существуют способы противостоять шпионажу. Для этого нужно отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации, передает агентство «Прайм».

Как отметил специалист, дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. В частности, на Android необходимо перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключить ползунок Персонализация рекламы.

По словам Сергея Кузьменко, нужно насторожиться и проверить все файлы в телефоне, если вдруг было зафиксировано, что смартфон стал быстро разряжаться или начали появляться подозрительные окна.

«Не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включенным и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне», - отметил специалист.

По словам Сергея Кузьменко, нужно также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений.

Ранее эксперт призвал удалить с телефонов одно очень опасное приложение. Речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN, которые уже установили более ста миллионов раз.

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