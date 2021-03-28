Двое погибли и шестеро пострадали: автомобиль врезался в дерево в Приморье
По данным полиции, водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением во время движения по улице Ленинская.
© Фото: МВД России по Приморскому краю
Два человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Партизанске Приморского края. Об этом сообщается пресс-служба УМВД по регниону.
По данным полиции, водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением во время движения по улице Ленинская. В результате транспортное средство съехало на обочину и врезалось в дерево.
«В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.
Шесть пассажиров машины получили травмы различных степеней тяжести. Медики госпитализировали пятерых из них. Полиция начала проверку обстоятельств, приведших к ДТП.
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