Двое погибли и шестеро пострадали: автомобиль врезался в дерево в Приморье

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Партизанске Приморского края. Об этом сообщается пресс-служба УМВД по регниону.

По данным полиции, водитель автомобиля Honda CRV не справился с управлением во время движения по улице Ленинская. В результате транспортное средство съехало на обочину и врезалось в дерево.

«В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.

Шесть пассажиров машины получили травмы различных степеней тяжести. Медики госпитализировали пятерых из них. Полиция начала проверку обстоятельств, приведших к ДТП.