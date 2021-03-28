Синицина и Кацалапов назвали свою цель на Олимпиаде

Победители чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о своей главной цели в следующем сезоне. По их словам, они будут работать на золото зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Олимпийские игры - соревнования, о которых мечтаешь с детства. И тогда, и сейчас мечтаешь стоять на высшей ступеньке пьедестала», - сказал Кацалапов на пресс-конференции после произвольного танца.

По словам спортсмена, мечты равны цели, и так как они самые высокие, «нужно много работать и немного удачи», сообщает «Спорт-Экспресс».

Танцевальный дуэт Синициной и Кацалапова занял первое место на первенстве в Стокгольме в субботу, 27 марта. Золотая награда в танцах на льду в рамках чемпионата мира стала для России первой за последние 12 лет.