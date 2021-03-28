Застывшая в обелисках скорбь: как в Белоруссии почтили память погибших в хатынской бойне

Когда в деревню Рудня пришли фашисты, Зинаиде Мефодьевне Таберко было три года. Когда сожгли их дома - пять. Тогда многие люди успели убежать в лес. Сейчас в лесу в братской могиле лежат те, кто в тот страшный день1943 года решил остаться в деревне. Их перебили возле старой силосной ямы.

Выжил только один ребенок. Но полицаям тогда захотелось пострелять по бегущей мишени.

«Полицаи стоят и один из них сказал ему: "Убегай. Мы стрелять не будем". Но когда он побежал, они стреляли. Но не попали по нему», - вспоминает сейчас Зинаида Таберко .

Спустя много лет этот самый мальчик, которого звали Герасим, поставил монумент в память о своей семье. И таких небольших обелисков по всей стране, - тысячи. На территории мемориального комплекса «Хатынь» есть кладбище деревень, посвященное всем белорусским селам, которые вместе с жителями сожгли каратели. Всего их 185, 186-я - это сама Хатынь, которая и стала символом жестокости фашистов.

Двадцать второго марта 1943 года советские партизаны напали на немецкую автоколонну, которая проезжала по дороге неподалеку от Хатыни. Огонь партизаны сконцентрировали на легковой машине, в которой ехал капитан полиции Ханс Вельке - чемпион Олимпиады 1936 года по толканию ядра. Во время атаки он выскочил из машины и бросился бежать, но получил пулю в спину. Фашисты были взбешены гибелью Вельке. И каратели были почему то уверены, что партизаны находятся в Хатыни.

В деревню отправили 118 батальон полиции. Его основу составляли выходцы из Буковинского куреня. Это были активные члены организации украинских националистов. Той самой, вождем которой был Степан Бандера. Хатынь окружили двойным кольцом. Людей вытаскивали из домов, избивали и сгоняли в сарай в центре села.

Жители Хатыни даже не понимали, за что их убивают. Они ничего не знали ни о планах партизан, ни даже о засаде, в которой погибли фашисты. Сейчас на месте сарая, куда согнали людей, стоит памятная плита. В тот трагический день полицаи обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Но дверь не выдержала напора человеческих тел. Горящие люди начали выбегать на улицу, чтобы погибнуть под пулеметным огнем.

Теперь на месте каждого из 26 домов стоит небольшой мемориал. Каждый выглядит, как останки сожженной избы, в центре которой стоит стела, похожая на печную трубу. Наверху каждой стелы располагается колокол. Звонят все вместе - два раза в минуту.

Если подойти ближе, становятся видны имена и фамилии всех, кто жил в деревне. Кузнец Иосиф Каминский - единственный из взрослых, кто выжил во время пожара и не погиб под пулями. Обгоревший и раненый, он пришел в сознание поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Начал искать свою семью.

«Единственный, кого увидел Иосиф Каминский, это Адам - его сын. Мальчик был еще жив, когда Каминский его нашел. Он сам был ранен, мальчик был еще жив, когда он увидел отца он только успел, спросить, прошептать, жива ли мама, и через секунду умер», - рассказал директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Этот момент навечно останется на хатыньской земле в виде памятника: отец с телом маленького сына на руках. У вечного огня в центре мемориалов лежит много цветов. И люди постоянно приносят новые.

К вечному огню возложил цветы и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы - люди. Значит, мы будем жить, и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле», - сказал белорусский лидер.

О том, кто творил эти зверства, рассказал ведущий научный сотрудник государственного архива в Минске - Вячеслав Селеменев. По его словам, полицаями были не только немецкие нацисты, но бывшие красноармейцы, которых вербовали в лагерях для военнопленных. Так и появлялись так называемые эстонские, латышские и украинские батальоны.

«Есть даже документы партизанские, они проводили работу среди батальонов этих. В них сказано, что украинские батальоны, которые состояли из восточных украинцев и западных, они прямо пишут, что с восточными украинцами еще можно было вести какую то работу, а вот западниками - практически невозможно. Настолько они были националистически настроены и по отношению к советской власти», - рассказал Селеменев.

Именно выходцы с Западной Украины составляли основу 118-го батальона, который сжег Хатынь вместе с жителями. Но на нынешней Украине - они герои. Это в их честь воздвигли памятник в Черновцах, а современные украинские националисты с гордостью называют себя их преемниками.

Например, Алексей Гончаренко - один из самых одиозных деятелей националистического движения. На одном из своих фото он позировал на фоне погибшего человека в одесском Доме профсоюзов. Тогда, напомним, в горящем здании погибло около полусотни человек.

На другом снимке Гончаренко уже вместе со Светланой Тихановской. Судя по подписи под фотографией, лидер протестного движения Белоруссии обратилась к нему за поддержкой. Что самое страшное - их совместное фото сделано 22 марта. В годовщину Хатынской трагедии.

«Она (Тихановская - прим. ред.) себя еще более вне закона поставила, для белорусских граждан. Потому что для нас, особенно в эти дни, 22 марта - день хатынской трагедии, которая, можно сказать, для нас - белорусов -является для нас вот такой кровавой памятью о том, что здесь творили немцы и самое главное их пособники из числа белорусов. Ну и конечно же украинские каратели. И в этот день проводить такие мероприятия - это плевок в душу белорусского народа», - уверен политолог Дмитрий Беляков.

И те бело-красно-белые флаги, которыми на митингах размахивают белорусские оппозиционеры, давно уже не память о Белорусской народной республике 1918 года. Это цвета националистов и предателей своего народа. В музее сохранилась нарукавная повязка полицая времен оккупации Белоруссии - выглядит в точности так же.

«Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм "нес на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права», - заявил Лукашенко.

Президент РБ считает, что нужно сохранить память о тех страшных временах. Это главное оружие против тех, кто хочет переписать историю, реанимировать символы нацизма. Лукашенко предлагает использовать российский опыт.

«У нас есть хороший пример - РФ. Не допустим вопросы героизации нацизма, как там они назвали это. Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом?», - объяснил он.

А тем временем в деревне Рудня Зинаида Мефодьевна убирает опавшую листву с памятника на братской могиле. Добраться до этого места непросто, но, кажется, ничто в мире не заставит женщину отказаться от данной добровольной обязанности. Она говорит, что ей это не тяжело, ведь это ее долг перед погибшими односельчанами, которые так и не дождались мира на своей земле.