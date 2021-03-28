В Москве начали проверку после смерти женщины в бассейне фитнес-центра

В Москве организована доследственная проверка по факту смерти женщины в бассейне фитнес-центра. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в спортивном клубе, находящемся на Ленинградском проспекте.

«Посетительница почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники центра пытались оказать женщине 1971 года рождения помощь, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

По предварительной версии, посетительница скончалась от острой сердечной недостаточности.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сказали следователи.

В ходе проверки сотрудники СК дадут правовую оценку действиям работников фитнес-центра.