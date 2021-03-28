Власти Москвы прокомментировали возможность смягчения ограничений для театров

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что власти Москвы пока не планируют смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах. На сегодняшний день это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

«Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу», - подчеркнул Кибовский, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня в столице ситуация такая, что власти ориентируются на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому никаких решений не было принято. Так Кибовский ответил на вопрос, есть ли возможность смягчить ограничения для театров.

«И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость», - отметил Кибовский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, были отменены в январе-феврале. При этом масочный режим в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий пока сохранятся.