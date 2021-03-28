Слаженность строя и четкость шага: военнослужащие ЦВО готовятся к параду Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа продолжают подготовку к параду Победы, который пройдет в центре уральской столицы - на Площади 1905 года. Военнослужащие отрабатывают слаженность строя и четкость шага как одиночно, так и в составе парадных расчетов.

Впервые в этом году в Екатеринбурге в составе парада войск гарнизона пройдет сводная рота воспитанников суворовского военного училища. Ранее от Екатеринбургского суворовского училища в военном параде принимала участие только рота барабанщиков, задававшая темп и ритм прохождения войск.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.