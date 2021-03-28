Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Слаженность строя и четкость шага: военнослужащие ЦВО готовятся к параду Победы в Екатеринбурге

Иван Линдеманн
20:56 28.03.2021
Впервые в этом году в Екатеринбурге в составе парада войск гарнизона пройдет сводная рота воспитанников суворовского военного училища.
© Видео: Пресс-служба ЦВО © Фото: Пресс-служба ЦВО
Читайте нас на:

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа продолжают подготовку к параду Победы, который пройдет в центре уральской столицы - на Площади 1905 года. Военнослужащие отрабатывают слаженность строя и четкость шага как одиночно, так и в составе парадных расчетов.

Впервые в этом году в Екатеринбурге в составе парада войск гарнизона пройдет сводная рота воспитанников суворовского военного училища. Ранее от Екатеринбургского суворовского училища в военном параде принимала участие только рота барабанщиков, задававшая темп и ритм прохождения войск.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:57 В стране и мире
Видео
Заразительный пример: почему вакцинация Путина приблизила победу над пандемией COVID-19 в России
18:25 В стране и мире
Самолет из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, приземлился
16:10 В стране и мире
Российский посол заявил о готовности РФ помочь Египту разблокировать Суэцкий канал
15:15 В стране и мире
Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле
14:01 В стране и мире
Путин заявил, что только его врач знает, какой вакциной он привился
Популярное
Популярное
Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.