Жизнь под грифом «Секретно»: Никас Сафронов представил галерею с портретами легендарных разведчиков

Заслуженный художник России Никас Сафронов решил обратиться к истории и подвигам наших предков. В год столетия Службы внешней разведки (СВР), которое начали отмечать в декабре 2020 года и будут праздновать еще весь нынешний год, он решил создать целую галерею портретов наших легендарных разведчиков. Тех, чьи подвиги помогли стране в самое сложное - военное, и послевоенное время, и чья работа до сих пор остается под грифом «Совершенно секретно».

«Как кто время от времени показывали разные сюжеты по телевидению, на канале "Звезда" появляется информация, что идет передача, целый фильм о Фитине Павле Михайловиче. И я начинаю проникать. Мы знали кто такой Абель, мы знали кто такой Кузнецов. Но как бы конкретно вот они проходили как бы вскользь. Я подумал: "А почему бы не сделать серию?". И я стал узнавать еще о разных, совершенно разных людях. И я попросил дать разрешение мне написать всех героев, основных хотя бы. Их оказалось 30 человек. И чем больше я читал, тем больше я влюблялся. Мне стало гордо за Россию. Гордо за Советский Союз, за этих людей, которые проявляли героизм бескорыстно», - объяснил «Звезде» свое решение художник.

Черно белые графические портреты, на первый взгляд, очень простые и сдержанные. Будто старые фотографии из домашнего архива, с которых смотрят те, кто по роду профессии не привык ни позировать перед камерами, ни перед художниками. Их внешность на долгие годы, с самого начала службы, а может и еще раньше, с момента начала обучения, была под гифом «Секретно».

Прожить всю свою жизнь под чужими именами и фамилиями, с чужими судьбами. Принять на себя жизнь другого человека и слиться с ней так, чтобы ни у кого никогда не возникло сомнений, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Никто сейчас не знает, что происходило в душе и мыслях разведчиков нелегалов, о чем мечтали они, выбирая свой нелегкий путь, и о чем думали на излете жизни.

Это 30 портретов - Конон Молодый, Рудольф Абель, легендарная Африка Де Ла Эрас, супруги Коэны, Арнольд Дейч, Юрий Дроздов, Юрий Шевченко. Всех не перечислить. Это те, чьи имена уже навсегда вошли в историю СВР и о ком сегодня уже можно говорить.

«Я был знаком с Блэйком. Обаятельный человек, шахматист, потрясающий рассказчик. Человек такой душевный, с юмором. Ну, видно, что он закрытый, что он не говорит, какой-то вот. Знаете, за 5 мин можно узнать о человеке все и не узнать его. Он не говорил ничего лишнего, но когда он разговаривал, он с акцентом говорил, кстати, когда он разговаривал, у него была какой то, вот аура обаяния, умение», - вспоминает сейчас Сафронов.

Юрий Шевченко - один из тех, чье имя и подвиг был рассекречен совсем недавно, всего год назад. «Звезда» встречалась с ним осенью в штаб квартире СВР на открытии нового памятника. По первому образованию Юрий Анатольевич архитектор, художник. Богемный образ и был долгие годы его прикрытием, когда он, пользуясь своими разнообразными знакомствами, добывал самую секретную информацию НАТО, находившуюся под грифом «Космик».

«Это был обаятельный, такой "вкусный" архитектор, художник от бога. Такой Леонардо, стоящий, так сказать, на каком-то плацдарме. Но все равно, через взгляд он смотрит как бы в будущее, смотрит в прошлое и в настоящее. Человек истории», - высказал Сафронов свое мнение о Юрии Шевченко.

В ближайшее время все портреты будут переданы в штаб квартиру СВР в Ясенево - в легендарный музей Внешней разведки, куда перед своим первым зарубежным заданием всегда приходят новые сотрудники службы. Чтобы перед лицами этих людей, под их взглядами, еще раз подтвердить свой выбор и принести клятву на верность Отечеству.