Заразительный пример: почему вакцинация Путина приблизила победу над пандемией COVID-19 в России

Главную новость недели озвучил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с российскими производителями вакцин от короновируса. Он сообщил, что во вторник сам сделает прививку и слово свое, разумеется, сдержал. С этого дня пресс-секретарь Дмитрий Песков регулярно сообщал, что состояние главы государства хорошее, температуры нет, никаких побочных эффектов тоже.

Кадров самой вакцинации Кремль распространять не стал, о чем, впрочем, предупредил заранее. Тайной осталось и то, каким именно из трех уже зарегистрированных в России препаратов привился Путин.

Но, основная вакцинация в стране сейчас проводится «Спутником V», уже прекрасно зарекомендовавшим себя. По данным столичных властей, в Москве уже привиты около миллиона человек. И процесс набирает обороты. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, к середине июня по всей стране будут привиты уже порядка 30 миллионов россиян. И если такой темп сохранится, то к осени мы получим устойчивый коллективный иммунитет, а значит, если и случится сезонная вспышка коронавируса, то она пройдет без серьезных потрясений.

Пока же, благодаря массовой вакцинации, с уверенностью можно говорить, что Парад 9 мая на Красной площади - состоится. Уже сейчас в армии заболеваемость COVID-19 на 40% ниже, чем в целом по стране, и к тренировкам парадных расчетов допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеет антитела. А значит празднику в этом году – быть.

Вакцинируются и люди пожилого возраста. Стивену Ухунвангхо - 71 год, он уже много лет он живет в России. Недавно мужчина сделал второй укол. Он приехал в Советский Союз из Нигерии - учиться на инженера. В итоге остался здесь жить. Прививку от коронавируса сделала и его супруга. По словам женщины, к этому ее подтолкнул пример президента страны.

На вакцинацию приходят и молодые семьи. Например, Василий и Нина Мартынчук решили, что больше откладывать с прививкой нельзя.

«Мы же верим президенту. Человек чувствует, раз уж президент пошел, значит она эффективная, прививка действует», - объяснил свое решение Василий Мартынчук.

О своем намерении привиться от коронавируса президент сообщил на совещании о ходе вакцинации и наращивания производства вакцин еще в понедельник. Уже на следующий день Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин привился. Но не перед телекамерой. Путин не собирался превращать укол в публичное мероприятие. Не сообщалось и о том, каким именно препаратом вакцинировался глава государства.

«Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. Поэтому никакой разницы, какой вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент - это знает он и его врач, который делал ему эту прививку. Это был первый укол, соответственно недельки через три - второй», - объяснил Песков.

Путин чувствует себя хорошо. Никаких побочных эффектов, по словам пресс-секретаря главы государства, не наблюдается. На следующий день после прививки у президента был обычный рабочий день. На встрече с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры Владимир Путин и сам рассказал, как теперь поменяется его график.

«Прививку, как вы знаете я седлал, сейчас посмотрим какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе и объектов культуры, библиотек там и так далее», - сказал во время встречи российский лидер.

Желающие последовать примеру президента могут отправиться в театр. Который теперь начинается не с вешалки, а с прививки. В московской «Геликон-Опере» в комнате театрального музея теперь располагается прививочная комната.

Пункт вакцинации в театре работает даже во время спектаклей. Сохраняются и нормы социального ограничения - не более 50% зрителей. Как быстро все это уйдет в историю - теперь зависит только от количества тех, кто решил сделать прививку.

Работает в России и система здравоохранения. И показывает себя эффективнее, чем во многих других странах. Там оказались не готовы к вызовам, которые ставит пандемия. Об этом тоже говорил Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

«У меня один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. Выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый-старый рентген, который не может, не может показать реальный уровень поражения легких. Лекарств нет. Ничего нет. Говорят: "Мы в очереди стоим, нам обещали, но, пока нет". Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его, не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе здравоохранения», - подкрепил президент свою позицию реальной историей.

От уровня организации в медицине зависит и ход вакцинации. В России привились хотя бы одним компонентом вакцины, по словам президента, уже более шести миллионов человек. Почти две трети из них провакцинировались полностью.

Уже к июню число вакцинированных в стране должно достичь 30 миллионов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И если такие темпы сохранятся, осенью можно будет надеяться на появление коллективного иммунитета.

По подсчетам мэрии Москвы, антитела к инфекции уже имеют около 44% жителей столицы. Но этого недостаточно. Мэр Сергей Собянин заявил об увеличении числа новых заражений среди москвичей старшего поколения.

«По количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей стало. И это очень печально в силу того, что у них нет противопоказаний для постановки вакцин, и это было бы для них спасением. На сегодня мы многих из них спасаем в больницах, и не всех удается спасти. Нельзя рисковать своим здоровьем. Можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок. Откладывая день за днем, мы день за днем подвергаем себя огромному риску», - заявил Собянин.

Успех вакцинации - это не только своевременные поставки препаратов по всей стране. Немаловажно и то, чтобы люди поверили в эффективность вакцинации.

В ближайшее время появятся новые, более удобные формы уже зарекомендовавших себя вакцин. Завершены клинические испытания препарата «Спутник Лайт» - эта прививка будет состоять только из одного укола. До конца года может появиться и первая в мире вакцина для детей в виде спрея для носа.

«У нас разработана, запатентована, и сейчас фактически начинаются клинические испытания интраназальной формы "Спутника V". Это очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста, которые травмируются от возможного вида шприца», - объяснил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Отличные результаты прививочной кампании зарегистрированы и в Вооруженных силах. Празднованию Дня Победы сейчас ничто не угрожает. По всей стране тренируются экипажи боевых машин, самолетов и вертолетов. Подготовка идет с соблюдением всех мер антивирусной безопасности.

«Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований: к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеют антитела к COVID-19. Девятого мая в военном Параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов», - заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

К 9 мая в Москве могут быть сняты ограничения на массовые мероприятия. После Парада акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами ветеранов - может пройти в обычном формате, так, как это было до пандемии.

А там недалеко и до сезона летних отпусков. Отдыхать россиянам рекомендуют у нас в стране. Гостей ждут в Крыму. Здесь туристический сезон уже открыт. Впрочем, тем, кто решит отдохнуть за границей, не будут чинить никаких препятствий.

Мечта об открытых границах становится чуть ближе к реальности. В аэропорту «Домодедово» теперь можно оформить прививочный сертификат переведенный сразу на три европейских языка. Услуга платная, возможно кому-то этот документ пригодится на иностранной границе. Единых документов о вакцинации международного образца пока не появилось, здесь выдают бумагу на основе единой российской базы данных. Информация о дате прививки и введенном препарате переводится на английский французский и немецкий.

Стопроцентную гарантию, что в планы на отпуск не вмешается коронавирус, может дать только вакцинация. В борьбе с невидимым врагом - уже виден путь к победе. Теперь главное, чтобы его смог разглядеть для себя каждый.