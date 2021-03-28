Володин назвал победы России причиной санкций Запада

Экономические санкции в отношении РФ, претензии к проводимой страной политике, обвинения российских спортсменов в допинге - все это появляется лишь потому, что Россия развивается. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин сообщил, что испытал чувство гордости за победы соотечественников на чемпионате мира по фигурному катанию. При этом политик напомнил, что на сегодняшний день наши спортсмены, ставшие победителями, лишены флага и гимна своей страны, хотя спорт должен быть вне политических разногласий.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», - сказал депутат.

По мнению Володина, совершенно очевидным является тот факт, что любые победы и успехи российской стороны будут блокироваться, а в отношении РФ будут использоваться санкции и иные инструменты давления с целью остановить развитие государства. В то же время политик подчеркнул, что «в ситуации с нечестной конкуренцией», вызовы, с которыми сталкивается наша страна, делают ее лишь сильнее, когда она их преодолевает.