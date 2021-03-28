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Блинкен ответил на вопрос, могут ли США остановить строительство «Северного потока-2»

Иван Линдеманн
17:46 28.03.2021
Государственный секретарь США рассказал, что между Вашингтоном и некоторыми странами НАТО существуют разногласия по газопроводу.
Блинкен ответил на вопрос, могут ли США остановить строительство «Северного потока-2»
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress
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Компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», должны достроить объект, несмотря на возражения Вашингтона. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В интервью CNN он напомнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу всем известна.

«В конечном итоге завершение строительства зависит от тех, кто пытается возводить трубопровод», - сказал он, отвечая на вопрос, может ли правительство США что-нибудь сделать, чтобы остановить строительство объекта.

Кроме того, Блинкен рассказал, что между США и некоторыми странами НАТО существуют разногласия по «Северному потоку-2». Но, несмотря на это, союзники сплочены как никогда ранее.

Вашингтон выступает против строительства трубопровода, по которому Россия будет поставлять газ в Европу. Дело в том, что США хотят продавать ЕС свой сжиженный природный газ. Первые санкции против «Северного потока-2» американская сторона ввела в конце 2019 года. В начале марта текущего года Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность введения дополнительных ограничений против газопровода.

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