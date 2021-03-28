Погреб с вековыми винными бочками нашли в Геленджике

При сносе здания на Тонком мысе в Геленджике нашли старинный винный погреб. Пока что историки определили только примерный возраст находки. Сотрудники краеведческого музея считают, что бочкам с вином более ста лет.

«Большая вероятность того, что это бочки с винодельни дачевладельца Солнцедара Карышева, которая находилась на этом месте в начале ХХ века», - говорится на странице музея в Instagram.

Отмечается, что владелец участка, на котором были обнаружены бочки, передаст их музею. Они станут частью большой экспозиции, посвященной виноделию.