Погреб с вековыми винными бочками нашли в Геленджике
Владелец участка, на котором были обнаружены бочки, передаст их музею. Они станут частью большой экспозиции, посвященной виноделию.
© Фото: Daniel Vogel, Unsplash
При сносе здания на Тонком мысе в Геленджике нашли старинный винный погреб. Пока что историки определили только примерный возраст находки. Сотрудники краеведческого музея считают, что бочкам с вином более ста лет.
«Большая вероятность того, что это бочки с винодельни дачевладельца Солнцедара Карышева, которая находилась на этом месте в начале ХХ века», - говорится на странице музея в Instagram.
Отмечается, что владелец участка, на котором были обнаружены бочки, передаст их музею. Они станут частью большой экспозиции, посвященной виноделию.