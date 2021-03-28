Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

По мнению россиян, лучшим средним возрастом для рождения первого ребенка является 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного среди граждан РФ популярным сервисом по поиску работы.

Отмечается, что большая часть респондентов (44%) высказали точку зрения, что женщине нужно родить первого ребенка в период с 19 до 24 лет. Мужчинам, по мнению 48% участников исследования, стоит заводить первенца в возрасте 25-29 лет.

Варианты появления первенца в возрасте до 18 и от 40 лет стали самыми непопулярными как для женщин, так и для мужчин. За них высказались от нуля до двух процентов опрошенных.

Около 9% респондентов затруднились назвать лучший возраст для рождения первого ребенка.

Опрос проводился с 11 по 23 февраля этого года. В нем приняли участие около трех тысяч представителей экономически активного населения из всех округов РФ.