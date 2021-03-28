В России утвердили порядок действий органов власти при эпидемических угрозах

В России утвержден алгоритм действий органов власти при эпидемических угрозах. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе уточняется, что механизм позволит эффективнее сдерживать распространение опасных инфекций.

«Такой механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий», - сказано в распоряжении.

Всего в документ включили более 30 мероприятий. Они будут реализовываться как на этапе обнаружения рисков (это усиление контроля и проверка готовности медицинских учреждений), так и в случае ухудшения обстановки (введение карантина, эвакуация россиян из-за рубежа). Отмечается, что за каждый пункт будет отвечать конкретный исполнитель.

Решение о разработке данного механизма принято по указу Владимира Путина. Ранее Михаил Мишустин отмечал, что к возможным вызовам важно готовиться заранее. И важнейшую роль в этом играют слаженные действия органов власти всех уровней.