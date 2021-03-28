Армия Огонь на поражение: вертолетчики Балтфлота уничтожили цели на учениях под Калининградом Ян Брацкий Экипажи Ми-24 выполнили нанесение ударов как поодиночке, так и в составе пар. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота, в рамках учебно-тренировочных полетов, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря. Экипажи боевых машин нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, которые имитировали корабли условного противника. Вертолетчики также выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели мишеням. Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика