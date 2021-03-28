Огонь на поражение: вертолетчики Балтфлота уничтожили цели на учениях под Калининградом
Экипажи Ми-24 выполнили нанесение ударов как поодиночке, так и в составе пар.
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Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота, в рамках учебно-тренировочных полетов, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря.
Экипажи боевых машин нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, которые имитировали корабли условного противника.
Вертолетчики также выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели мишеням.
Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.