Посол Польши заявил о готовности Варшавы к диалогу с Москвой

Польша готова к равноправному диалогу с Россией, если он будет построен на основе международных обязательств. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил недавно приступивший к своим обязанностям посол республики в Москве Кшифштоф Краевский.

«Польша может предложить России многое. Все, что нужно, - это воля к равноправному разговору и диалогу на основе соблюдения международных обязательств. Польша открыта для этого диалога. Меня отправили в Москву с этой задачей, и я буду искать такой диалог», - заявил он.

По мнению Краевского, нормализация отношений между Москвой и Варшавой возможна.

«Считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами», - сказал посол.

Дипломат считает, что важна не только политическая обстановка, но и межчеловеческие контакты, взаимодействие в области науки, культуры, туризма и экономики. Данные сферы обладают потенциалом для развития отношений россиян и поляков, считает Краевский.