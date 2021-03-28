Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях долгого хранения овощей в холодильнике

Овощные салаты нельзя долго хранить в холодильнике. От этого зелень заветривается и теряет витамины. Поэтому такие блюда надо съедать сразу. Об этом «Звезде» рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

«Овощные салаты необходимо заправлять оливковым маслом, а не подсолнечным. Последнее наносит вред нашему организму. Существуют жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Вот вторых кислот больше содержится в масле подсолнуха, а наш организм и так получает его в достатке. При нагревании это масло худший вариант. Если готовить блюдо, то лучше выбирать оливковое или кокосовое», - отметила эксперт.

Единственное, что может долго и без вреда для здоровья храниться в холодильнике - это мясо и бульоны на его основе. Содержащиеся в них аминокислоты сохраняют свои полезные и питательные свойства даже в замороженном состоянии.