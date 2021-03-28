Bild сообщила о российских устройствах на подлодках ФРГ

Подводные лодки Военно-морских сил ФРГ оснащены навигационными устройствами, которые были разработаны российской компанией. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

По данным немецкой газеты, Берлин начал сотрудничество с компанией «Транзас» в 2005 году, когда новыми навигационными системами было оснащено около ста морских судов. Впоследствии Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000.

Как отмечают в издании, в 2018 году «Транзас» приобрела финская компания Wartsila, однако подразделение, заведующее военной тематикой, осталось у РФ.

Отвечая на вопрос, могут ли устройства российского предприятия быть опасными для немецких подлодок, в Минобороны ФРГ заявили, что правительство республики прилагает все возможные усилия для обеспечения безопасности IT-средств.