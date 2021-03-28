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Пропавший в горах под Мурманском лыжник найден мертвым

Виктория Ивашечкина
01:22 28.03.2021
Ранее сообщалось, что к поисковым работам привлекли девять человек и четыре единицы техники, в том числе два снегохода.
Пропавший в горах под Мурманском лыжник найден мертвым
© Фото: pixabay
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Лыжник, пропавший ранее в горах в Мурманской области, был обнаружен мертвым.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», - сообщили ТАСС в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.

В субботу, 27 марта, лыжная группа в составе трех человек совершала поход в районе горы Айкуайвенчорр. К поисковым работам привлекли девять человек и четыре единицы техники, в том числе два снегохода.

Осенью прошлого года в горах под Сочи пропали 11 туристов. Среди них было восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет.

Сообщалось, что незарегистрированная группа утром, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор. Спустя некоторое время связь с участниками похода прервалась.

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