Билет в лето: российские авиакомпании увеличивают количество рейсов на курорты

Авиакомпании России в последнее воскресенье марта переходят на весенне-летнее расписание. У перевозчиков появятся новые рейсы, также увеличится число полетов на курорты.

По данным московского аэропорта «Шереметьево», авиакомпании увеличивают количество рейсов на популярных туристических и деловых направлениях, а также расширяют маршрутную сеть. Из аэропорта в летний сезон планируется выполнять регулярные рейсы по 90 маршрутам (66 по России и 24 за рубеж).

«Аэрофлот» в предстоящем сезоне, как сообщили в аэропорту, будет выполнять рейсы по 69 маршрутам, из которых 47 внутренние и 22 - в страны СНГ и дальнего зарубежья. Планируется увеличение авиакомпанией рейсов в Сочи, Симферополь и Анапу, а также в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону. Что касается международных направлений, то самолеты станут чаще летать в турецкую Анталью и Стамбул. В самой авиакомпании об изменениях в расписании пока не уведомляли, информирует агентство «Прайм».