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Тросы, люки и ЭПРОН: какими спасательными средствами оснащена подлодка «Великий Новгород»

Владимир Расходчиков
10:48 28.03.2021
Старший помощник командира подлодки «Колпино» показал и объяснил назначение различных средств спасения на борту подводной лодки «Великий Новгород».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подводная лодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» обладает множеством средств обеспечения экипажа всем необходимым в аварийной ситуации. Многие из них находятся практически прямо на поверхности корпуса судна, но обычный человек навряд ли их распознает.

Например, от самой рубки подлодки идет специальный шов, ведущий в сторону ее носа и затем уходящий к флагштоку. Старший помощник командира подводной лодки «Колпино» Егор Егоров объяснил в эфире программы «Военная приемка», это под этим швом спрятан специальный трос.

«Это, это еще одна хитрость инженерной мысли конструкторов, это буксирный трос», - сказал подводник.

Этот трос вмонтирован в тело лодки. Когда экипаж не имеет возможности выйти на палубу, а лодка потеряла ход, этот трос становится буксировочным.

В кормовой части подводной лодки проекта 636 «Варшавянка» около кормовой комингс-площадки также виден интересный трос, который вмонтирован в тело и уходит внутрь подводной лодки. По словам Егора Егорова, этот трос ведет к аварийному бую, где находится кабель телефонной связи.

«Этот трос – это крепежный трос, он идет к специальной нише, в которой расположен наш аварийно-спасательный буй. Когда крышка открывается, из-под нее можно достать кабель телефонной связи, запросить обстановку на подводной лодке, какую необходимо помощь, ну, и дальше координировать свои действия, исходя из того, что получено», - рассказал старший помощник командира подлодки «Колпино».

На всех крышках всех спасательных люков подводной лодки «Великий Новгород» нанесены буквы Э, это от аббревиатуры ЭПРОН - экспедиция подводных работ особого назначения. Егора Егорова отметил, что под каждым из люков находятся те или иные спасательные средства.

«В каждом из этих люков находятся различные спасательные устройства. Это либо буксирный гак, либо штуцера для приема воздуха высокого давления, электроэнергии или просто воды из спасательного корабля на подводную лодку. Пока решается вопрос спасения, вам уже могут подать сжатый воздух, воду, либо электричество, если произошло обесточивание. Или можно связаться с экипажем подводной лодки по телефону», - объяснил специалист.

Подводную лодку «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» на Западе называют «Черной дырой» за ее незаметность и тишину. Подлодки модифицированного 636-го проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины) «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3» либо «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «поверхность-воздух». На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК.

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