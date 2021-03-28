От новобранца до атамана: как обучают солдат первой казачьей роты в Самарской области

На следующей неделе стартует весенний призыв на военную службу. В войска отправятся 122 тысячи новобранцев. Многие призывники пойдут в армию хорошей подготовкой. Это - и о солдатах первой казачьей роты, менее года назад сформированной в бригаде управления Самарской общевойсковой армии. Корреспондент «Звезды» пообщался с ее солдатами и понял, что сегодня казаками не только рождаются, чаще ими становятся.

Молодые солдаты, которые уверенно выполняют нормативы по разворачиванию станций полевого узла связи, поиску каналов и передаче данных, служат в казачьей роте бригады управления Самарской общевойсковой армии. Первое казачье подразделение появилось в объединении Центрального военного округа осенью прошлого года.

Водитель радиорелейной станции Антон Карпов не потомственный представитель этого приграничного военного сословия, но по духу и способностям – будущий атаман. С сослуживцами-потомками волжских казаков общий язык нашел сразу. Вместе они осваивают сложную военную технику, занимаются спортом, налаживают солдатский быт.

Для рядового Карпова вся жизнь до призыва была связана с залом. Среди спортивных наград и дипломов, чемпион мира и первенства Восточной Европы по пауэрлифтингу среди юношей особенно гордится небольшой синей книжицей - удостоверение казака он получал в 2020 году.

Стать казаком Карпов мечтал с детства. Были примеры для подражания. По его словам, в родном Борском ребята делились на две категории - те, кто курил за школьной столовой и плохо учился, и те, кто занимался в многочисленных кружках и спортивных секциях, которые организовало местное казачье общество.

Метание ножей, стрельба, рукопашный бой, полоса препятствий и тяжелая атлетика – комплекс спортивных дисциплин, которым тренеры обучают молодое поколение, начиная с дошкольного возраста. А еще внеклассные занятия, просто беседы о традициях казачества, о воинской чести, достоинстве, долге перед страной. Эта многолетняя работа избавляет молодых ребят от страха пойти в армию и дает уверенность в себе, настраивает их на службу.

Кроме современных методов допризывной подготовки молодежи казаки в Поволжье используют и классические, многовековые. В том числе и самый зрелищный – соревнования по джигитовке, верховой езде с элементами акробатики, мастерством владения шашкой, копьем и луком.

Казаки-связисты за первые месяцы службы прошли курс общевойсковой подготовки, изучили оружие и технику. Не забывать корни срочникам помогают руководители Волжского казачьего общества. Старшие товарищи регулярно приезжают в бригаду, проводят беседы, делятся опытом. Создание казачьих подразделений – это возвращение к традициям, проверенным временем.

«Если посмотреть кадры военной кинохроники Парада 24 июня 45-го года можно увидеть в составе 2-го Украинского фронта казачью коробку в традиционной казачьей форме. И казачьи формирования начиная с 36-го года стали комплектоваться, тогда еще в Советском Союзе, вливались в ряды Красной Армии», - сказал атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов.

Военные знания и навыки, которые молодые казаки получат в рядах Вооруженных сил, они не растеряют и после службы, уверены в Волжском казачьем обществе. Армейский опыт поможет им стать примером для мальчишек, которые сейчас учатся обращаться с шашкой в седле, осваивают приемы рукопашного боя и занимаются спортом.