Командир подлодки «Великий Новгород» рассказал о пусках ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии

Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр» она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. При объявлении боевой тревоги командиры соответствующих отсеков докладывают о готовности к пуску, а командир корабля руководит процессом, направляя лодку на нужный курс и глубину. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил в эфире программы «Военная приемка», что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс.

«Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», - рассказал подводник.

По словам Дениса Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается.

«Физических ощущений никаких нету, есть только радость за выполнение поставленной задачи», - отметил командир «Великого Новгорода».

Подводная лодка «Великий Новгород» участвовала в реальных боевых пусках ракет «Калибр», как отметил командир подлодки, все залпы были произведены по различным объектам террористов в Сирии.

«Данная подлодка произвела 14 пусков ракет, пуски производились в нескольких залпах. Речь идет о поражении объектов террористов в Сирии», - заявил Денис Сопин.

Подводную лодку «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» на Западе называют «Черной дырой» за ее незаметность и тишину. Подлодки модифицированного 636-го проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины) «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3» либо «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «поверхность-воздух». На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК.