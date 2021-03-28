Всевидящее око «Защиты»: в чем уникальность системы противодействия БПЛА

Противодействие разведывательным дронам вероятного противника в зонах вооруженных конфликтов и при охране важных объектов становится жизненно необходимым. В России проверили эффективность новейшего мобильного комплекса полуактивной радиолокации, мониторинга и противодействия беспилотникам «Защита». Разработка петербургского НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника»помещается в трех сециальных кейсах.

Для проверки нового комплекса борьбы с беспилотниками запустили квадрокоптер, имитирующий разведывательный БПЛА. Система «Защиты» состоит из двух антенн - локации и радиомониторинга. Плюс оборудование для приема и обработки сигналов. На развертывание комплекса уходит не более получаса. «Защита» смотрит на 360 градусов и дрон-нарушитель не остается незамеченным.

«Вот мы видим трек, дрон летает в районе нас, на удалении 500 метров со скоростью 40 километров в час», - комментирует происходящее главный конструктор систем борьбы с БПЛА НИИ «Вектор» Концерна «Вега» Михаил Шмырин.

Такие малоразмерные объекты как дроны или птицы «засекаются» на расстоянии до двух километров, самолеты можно обнаружить и в 12-ти километрах от устройства. Когда беспилотник «пойман» - остается его обезвредить. Нажали пару кнопок и комплекс подавляет навигационные сигналы, разрывает каналы управления. Дрон-нарушитель «оглох» и «ослеп».

«Основная "фишка" этого ноу-хау то, что система РЛС работает по подсвету цифрового телевидения. Фактически он работает как локатор по гражданскому источнику подсвета. Преимущество в том, что это пассивная система. Она стоит где-то, ее не слышно и не видно», - добавил Шмырин.

Уникальный комплекс - разработка петербургского НИИ, входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». «Защита» практически неуязвима для радиопротиводействия и лучше всего подходит для охраны от беспилотников стратегических объектов - таких как аэродромы, военные базы или атомные станции.

Система способна не только обезвредить дрон, но и засечь точные координаты его пульта управления. А значит, и оператор беспилотника-нарушителя тоже не останется незамеченным.