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Всевидящее око «Защиты»: в чем уникальность системы противодействия БПЛА

Павел Кутаренко
10:14 28.03.2021
Система «засекает» мелкие дроны и птиц на удалении до двух километров, а более крупные объекты появляются в ее поле зрения в 12-ти километрах от устройства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Противодействие разведывательным дронам вероятного противника в зонах вооруженных конфликтов и при охране важных объектов становится жизненно необходимым. В России проверили эффективность новейшего мобильного комплекса полуактивной радиолокации, мониторинга и противодействия беспилотникам «Защита». Разработка петербургского НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника»помещается в трех сециальных кейсах.

Для проверки нового комплекса борьбы с беспилотниками запустили квадрокоптер, имитирующий разведывательный БПЛА. Система «Защиты» состоит из двух антенн - локации и радиомониторинга. Плюс оборудование для приема и обработки сигналов. На развертывание комплекса уходит не более получаса. «Защита» смотрит на 360 градусов и дрон-нарушитель не остается незамеченным. 

«Вот мы видим трек, дрон летает в районе нас, на удалении 500 метров со скоростью 40 километров в час», - комментирует происходящее главный конструктор систем борьбы с БПЛА НИИ «Вектор» Концерна «Вега» Михаил Шмырин. 

Такие малоразмерные объекты как дроны или птицы «засекаются» на расстоянии до двух километров, самолеты можно обнаружить и в 12-ти километрах от устройства. Когда беспилотник «пойман» - остается его обезвредить. Нажали пару кнопок и комплекс подавляет навигационные сигналы, разрывает каналы управления. Дрон-нарушитель «оглох» и «ослеп».

«Основная "фишка" этого ноу-хау то, что система РЛС работает по подсвету цифрового телевидения. Фактически он работает как локатор по гражданскому источнику подсвета. Преимущество в том, что это пассивная система. Она стоит где-то, ее не слышно и не видно», - добавил Шмырин.

Уникальный комплекс - разработка петербургского НИИ, входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». «Защита» практически неуязвима для радиопротиводействия и лучше всего подходит для охраны от беспилотников стратегических объектов - таких как аэродромы, военные базы или атомные станции. 

Система способна не только обезвредить дрон, но и засечь точные координаты его пульта управления. А значит, и оператор беспилотника-нарушителя тоже не останется незамеченным.

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