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Люк или торпедный отсек: какими способами подводники могут покинуть аварийную подлодку

Владимир Расходчиков
10:10 28.03.2021
Подводники Черноморского флота показали, как происходит спасение из аварийной подводной лодки через специальный люк и прокомментировали минусы прохода через торпедный аппарат.
Люк или торпедный отсек: какими способами подводники могут покинуть аварийную подлодку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Существует два способа покинуть аварийную подводную лодку: через торпедный аппарат и с помощью аварийно-спасательного люка. Подводники Черноморского флота отрабатывают данные упражнения в самом современном на всем российском флоте учебно-тренировочном комплексе «Афалина». Покидание через люк в этом комплексе проходит на тренажере «аварийно-спасательный круг», он представляет собой копию второго отсека подводной лодки, например, проекта 636 «Варшавянка». 

Ровно такие же люки стоят на всех современных подводных лодках. Снаружи он представляет собой отполированный до зеркального блеска круг. Если подводная лодка затонула, к этому зеркалу присасывается спасательный аппарат, происходит стыковка и экипаж из аварийной лодки перебирается в спасательную. Но не в каждой ситуации этой технологией можно воспользоваться, поэтому подводники должны уметь спасаться через этот ход самостоятельно, а в таком случае его необходимо затопить. 

Заместитель командира бригады Михаил Гурбанов в эфире программы «Военная приемка» пояснил, что отсек должен быть затоплен по уровню резиновой трубы, которая соединена с люком и через которую будет всплывать экипаж. 

«На данном тренажере перегородка предназначена для имитации затопления отсека, самое главное, чтобы вот эта резиновая труба оказалась под водой», - объяснил подводник.

В момент спасения подводники в этом отсеке должны находиться в спасательных костюмах и отключить все электрооборудование, только тогда можно открывать люк. Михаил Гурбанов подчеркнул, что для этого сначала надо выровнять давление, именно для этого в отсек и подают забортную воду. 

«Есть специальная система “кингстон затопления отсека”, с помощью специального ключа мы открываем этот кингстон. И затапливаем отсек», - рассказал замкомандира бригады.

После всех этих действий подводникам остается только поднять люк, выпустить спасательный буй и выбираться наружу. Глубина этого колодца из резиновой трубы составляет десять метров, такой способ спасения подходит, если лодка затонет на глубине до 100 метров. Командир подводной лодки «Новороссийск» Равиль Киреев объяснил, что окончательное решение о способе эвакуации с аварийной подлодки принимает руководитель аварийно-спасательных работ, но он лично предпочитает выход через аварийно-спасательный люк.

«Решение принимается, если с подводной лодкой, лежащей на грунте, установлена связь аварийно-спасательных сил, то решение на выход из подводной лодки принимает руководитель аварийно-спасательных работ. Я бы предпочел выход из аварийно-спасательного люка. Потому что с подводной лодки, лежащей на грунте, на глубине до ста метров, возможен выход в медленном всплытии, то есть не надо выставлять буй-вьюшку», - ответил командир подлодки.

Причина выбора командира подводной лодки «Новороссийск» заключается в том, что проход через торпедный аппарат крайне сложен, особенно для самого первого выходящего таким образом подводника. Ведь он должен протащить через торпедный аппарат не только себя. но и специальный буй с тросом, по которому будут подниматься наверх подводники.

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