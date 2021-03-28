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Возрождение спорта: как прошел первый после войны чемпионат по боксу в Сирии

Анна Касаткина
00:02 28.03.2021
Сирийские спортсмены планируют заявить о себе на мировом уровне уже в самое ближайшее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Профессиональный бокс в сирийском Алеппо - еще совсем недавно представить такое было просто невозможно. В городе, где еще три с небольшим года назад шли тяжелейшие бои, и огромное количество разрушений, кажется, совсем не до спорта. Однако, несмотря на войну, возможность продолжать тренировки и даже провести настоящий чемпионат находится.

Те, кто видел выступления боксера легкого веса Леонеса Али Джебора, теперь его фанаты.

«Я сам из Хамы. Тренируюсь третий год для участия в этом чемпионате. Я его долго ждал. Тренировался даже во время войны, когда прилетали мины», - рассказывает спортсмен.

Государственный гимн Сирийской арабской республики - именно с него начинается каждый день чемпионата страны. Затем разминка и боксерские поединки в разных весовых категориях.

Директор федерации бокса арабской республики Махаммад Кавельсми говорит, что пока сирийские боксеры еще не вышли на мировой уровень. Но мирная жизнь в стране стремительно налаживается, а значит и спорту теперь будет уделяться большое внимание. Мохаммад уверен, что совсем скоро спортсмены пополнят ряды звезд большого бокса.

«После войны мы организовали боксерский союз Сирии. На этом чемпионате выступают 110 боксеров из 11 городов», - поясняет он.

Победители чемпионата Сирии получат награды и звания. Но главный приз - возможность уже в мае поехать на чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона в Нью-Дели - дороже всяких кубков, признаются спортсмены. Это уже совершенно другой уровень - можно показать себя на мировом ринге. Помочь сирийским боксерам достойно подготовиться к международному чемпионату вызвались российские спортсмены.

«Будет производиться отбор на участие в чемпионате Азии. Мы договорились с федерацией бокса России, что наши спортсмены поедут в Казань для подготовки к международным соревнованиям. Спасибо большое нашим русским друзьям за такую возможность», - говорит Кавельсми.

Предыдущий чемпионат Азии прошел весной 2019 года в Бангкоке и стал рекордным и по количеству приехавших спортсменов и по числу стран, принявших участие. Показать свое боксерское мастерство в Таиланд тогда приехали 304 спортсмена, 112 из которых - девушки. И теперь, если не взять главный приз, то точно заявить о себе громко, собираются сирийские боксеры.

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