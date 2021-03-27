СМИ сообщили о госпитализации актера из фильма «Все будет хорошо!» Марка Горонка

Российский актер, звезда фильма «Все будет хорошо!» Марк Горонок был госпитализирован с обширным инфарктом, его состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом 47-летний артист сообщил StarHit.

Он рассказал, что почувствовал ярко выраженные болезненные ощущения в груди и вызвал скорую. Диагноз - обширный инфаркт. В данный момент актер находится в больнице на интенсивной терапии под пристальным наблюдением специалистов.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, все плохо...» — рассказал артист.

Горонок полагает, что такие серьезные проблемы со здоровьем появились у него вследствие стресса: он переживает конфликт с женой Анной, которая ранее заявляла, что ее муж солгал о смерти дочери ради алкоголя.