Новейшие девайсы и COVID-19: сборы военных хирургов и реаниматологов проходят в Нижнем Новгороде

Сборы военных хирургов и реаниматологов проходят в Нижнем Новгороде. Врачи делятся с коллегами опытом работы в период пандемии коронавируса. Кроме того, медики отрабатывают навыки оказания экстренной помощи с использованием новейших девайсов.

Так, на мероприятии было продемонстрировано уникальное устройство для проведения внутрикостной инфузии. Как отмечается, данный метод применяется на догоспитальном этапе, если нет возможности установить внутривенный доступ. С помощью этого устройства можно вводить любые препараты.

В сборах участвуют 120 врачей. Повышением их квалификации занимаются специалисты таких известных медучреждений, как госпиталь имени Н. Н. Бурденко, госпиталь имени А.А. Вишневского, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова.