Борьба за наследие Орды: как Иван Грозный защитил земли от Османской империи

В середине XVI века Русское государство и Османская империя начали прямое противостояние, причиной конфликта стало наследие Золотой Орды: Казанское, Астраханское и Крымское ханства, а также Ногайская Орда. Для русских эти осколки орды создавали большие проблемы, Крымское ханство постоянно разоряло южные русские земли набегами, несколько раз захватчики почти доходили до Москвы. Казанское ханство угрожало восточным границам и вместе с Астраханским ханством контролировало всю Волгу, которая была одним из важнейших торговых путей, связывающих Европу и Азию. Ногайская орда ночевала между Волгой и Уралом на территории нынешнего Башкортостана.

На русском троне в это время находился молодой и энергичный царь Иван Четвертый. В историю он войдет как Грозный, но это произойдет позднее. Пока османский султан Сулейман Великолепный воевал в Европе и Азии, Иван Четвертый идет походом на Казань, а затем на Астрахань и присоединяет к Русскому царству огромные территории, Волга наконец-то стала русской рекой.

Русские поселенцы начали стремительно продвигаться на восток, за Урал. Сибирский хан, а также жители Иртыша и Югорской земли признали вассальную зависимость от Москвы. На реке Терек строились русские крепости и северокавказские князья тоже принесли вассальную клятву Московскому царю. Один из них, Темрюк Кабардинский даже станет тестем царя Ивана Четвертого и верным его союзником. Хан Больших Ногаев заволжской части Ногайской орды также признал себя вассалом русского царя.

Это означало, что у Османской империи появились огромные проблемы. Древние торговые пути из Анатолии в Среднюю Азию были перерезаны русскими. Турецкое влияние на Кавказе, а также в Причерноморье и на Каспии оказалось под вопросом. Тогда Великий визирь Мехмед-Паша Соколлу разработал грандиозный план священной войны за Астрахань.

Согласно плану визиря, отборные полки османской армии пойдут с суши на Астрахань. В это же время, гребной галерный флот с артиллерией и припасами поднимется по Дону до переволоки - узкого места между Доном и Волгой. Там собирались прорыть канал, по которому турецкие корабли смогут проходить из Черного моря в Каспийское. Благодаря осуществлению этого замысла, Османская империя распространила бы свое влияние в Поволжье, на Кавказе и в Средней Азии. Но воплотить замысел удалось не сразу, в 1566 году султан Сулейман умер и только через год его сын Селим Второй одобрил астраханский проект Великого визиря и велел готовиться к походу.

Русское царство в это время столкнулось с проблемами, Иван Четвертый уже стал «Грозным» царем, он завяз в тяжелой Ливонской войне и учредил опричнину. Многие воеводы были казнены, остальных царь разослал по дальним пограничным крепостям. Воевода Петр Серебряный-Оболенский, отличившийся в Казанском походе и на Ливонской войне, был отправлен в приволжскую степь с малым Мещерским полком. Кстати, это тот самый князь Серебряный из романа Алексея Толстого «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного».

Согласно общему оборонному плану, задачей Мещерского полка князя Серебряного была охрана южных границ от набегов степняков из Приволжья и Придонья. В случае же более серьезной угрозы с юга он становился авангардом, за которым должны пойти основные силы - полки князя Старицкого, стоящие в Нижнем Новгороде. Мещерский полк состоял из испытанных бойцов пограничной стражи, но это было легкая кавалерия, в лучшие времена отряд насчитывал около 15 000 воинов. В то же время османская армия насчитывала более 85 000 человек: 15 000 тяжелая кавалерия - сипахи, 10 000 легкая кавалерия, 3 000 янычар в поле и 5 000 на кораблях, 2500 воинов под управлением полевых командиров из Анатолии, Фракии и Родоса, 50 000 конников крымского хана Девлет Гирея. И это не считая примкнувших отрядов кочевников из той части Ногайской орды, которая не пожелала признать власть русского царя. Вслед за армией шли 3 000 рабочих для рытья канала.

Османская армия вышла в поход 31 мая 1569 года. В это же время в Москву отправилась срочная депеша от русского посланника в Большой Ногайской орде Семена Мальцева, в которой он предупреждал о начале похода. Мальцев был не только дипломатом, но и разведчиком, агентом влияния. Усилиями Семена и его отца, опытнейшего дипломата Елизария Мальцева, хан Больших Ногаев долгое время оставался союзником русского царя. Мальцев младший знал несколько восточных языков, обладал большим опытом и огромным личным обаянием.

В Москве получили депеши Мальцева, как и донесения других разведчиков из Кафы и Бахчисарая о численности османского войска и о том, что они готовили восстание мусульман в Астрахани и Казани. Ивана Четвертого эти известия привели в панику, он стянул войска к Москве, укрепил далекую северную Вологду, вывез казну в Кирилло-Белозерский монастырь и запросил политического убежища в Англии. Никаких мер по отражению османской угрозы принято не было, основные войска были разделены между Рязанью и Коломной, опричные полки стояли дальше на запад, в Калуге. Сам царь еще весной отбыл далеко на север - в Кириллов монастырь, а к лету засел в Вологде.

В это время Семен Мальцев, окончив свою миссию, стал возвращался на родину, но по дороге попал в плен и оказался гребцом на галере азовской флотилии, идущей к русским землям. Гребцами были рабы, в основном пленные христиане. Мальцев умудрился создать на галерах тайную организацию, готовую по его команде поднять бунт против османов. Костяком организации были 150 русских военнопленных, а всего она охватывала полторы тысячи человек.

В середине лета османская армия не встретив препятствий уже была у переволоки - узкого места между Доном и Волгой, где предполагалось прорыть канал. Землекопы начали работу, при них находились 5 000 янычар с тяжелой артиллерией, 10 000 конников и 5 000 моряков и гребцов азовской флотилии. Узнав, что среди гребцов находится пленный русский дипломат Семен Мальцев, главнокомандующий Касим-Паша снял его с галеры и прихватил с собой. Основная османская армия двинулась дальше и 16 сентября подошла к Астрахани.

По тем временам, Астрахань представляла собой мощную крепость. Касим-Паша не планировал ее штурмовать, он заранее отправил своих агентов, чтобы те убедили мусульманскую часть населения сдать город. Огромное турецкое войско разбило лагерь неподалеку от крепостных стен, а Касим-Паша, уверенный в своем успехе, отправил парламентеров с предложением о сдаче. Астраханцы категорически отказались открыть ворота и османам пришлось начать осаду, а этого не предусматривалось планом Великого визиря. У турок не было ни осадных орудий, ни теплой одежды, ни запасов провизии для людей и лошадей. Однако Касим-Паша был уверен, что упрямство защитников города хватит ненадолго, ведь помощи им ждать неоткуда. Но к концу сентября Астрахань все еще не собиралась сдаваться.

В это время командир пограничного Мещерского полка князь Петр Серебряный-Оболенский получил приказ из Москвы: Мещерский полк должен выдвинуться к переволоке и разбить неприятеля в одиночку. Полки Старицкого должны остаться в Нижнем Новгороде. Князь Серебряный собрал все имеющиеся силы и несмотря на то, что войско его было совсем невелико, немедленно направился к переволоке. По пути полк Серебряного пополнился окрестные казаками, чувашами и татарами, но все равно его численность была значительно меньше османского отряда с артиллерией и кораблями. Однако османы этого не знали, они вообще не ожидали нападения русских пограничников. Стремительно и скрытно подойдя к переволоке, Мещерский отряд налетел на янычар, навязал им сражение и, используя фактор внезапности, сумел уменьшить войска неприятеля вдвое.

В лагере на переволоке началась паника, османы в суматохе приняли небольшой пограничный отряд за огромное русское войско. Рабочие разбежались. проект канала провалился, теперь рыть его было попросту некому. Кстати говоря, Волгу и Дон позже конечно соединят, но произойдет это спустя 384 года - уже во времена Советского Союза.

Смог ли российский дипломат и агент Семен Мальцев поднять бунт гребцов и помочь князю Серебряному в бою с турками? Удалось ли Мещерскому полку отбить Астрахань и как крымский хан Девлет Гирей был обманут и выступил против Османской империи? Обо всем этом вы узнаете сегодня в программе «Не Факт!» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.