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В Приморье подростки жестоко избили школьницу

Ян Брацкий
09:21 27.03.2021
Группа детей избила девочку в заброшенном здании вечерней школы, происходящее снимали на камеру мобильного телефона.
В Приморье подростки жестоко избили школьницу
© Фото: Антон Уницын, РИА Новости
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Прокуратура Приморского края проверит обстоятельства жестокого избиения школьницы группой подростков. Видеоролик с расправой над несовершеннолетней опубликован в Сети. На кадрах две девушки бьют третью. Удары наносились руками и ногами по голове пострадавшей. Все происходящее фиксировал на мобильный телефон еще один подросток. Инцидент произошел в Спасске-Дальнем 21 марта.

«Предварительно установлено, что 21 марта 2021 года возле здания бывшей вечерней школы школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку», - приводит РИА Новости слова представителя краевой прокуратуры.

В настоящее время личности подозреваемых установлены, все они состоят на учете в профильных отделениях полиции. Прокуратура также проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики и надзора. Следователи опросили всех участников драки, педагогов и родителей детей. Дальнейшее правовое решение будет принято после завершения проверки.

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