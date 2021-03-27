В Приморье подростки жестоко избили школьницу

Прокуратура Приморского края проверит обстоятельства жестокого избиения школьницы группой подростков. Видеоролик с расправой над несовершеннолетней опубликован в Сети. На кадрах две девушки бьют третью. Удары наносились руками и ногами по голове пострадавшей. Все происходящее фиксировал на мобильный телефон еще один подросток. Инцидент произошел в Спасске-Дальнем 21 марта.

«Предварительно установлено, что 21 марта 2021 года возле здания бывшей вечерней школы школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку», - приводит РИА Новости слова представителя краевой прокуратуры.

В настоящее время личности подозреваемых установлены, все они состоят на учете в профильных отделениях полиции. Прокуратура также проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики и надзора. Следователи опросили всех участников драки, педагогов и родителей детей. Дальнейшее правовое решение будет принято после завершения проверки.