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Боевые олени и хаски: как разведчики Северного флота учатся управлять арктическими упряжками

Анна Назайкина
Михаил Аброськин
08:38 27.03.2021
Неприхотливость и выносливость делают собак и оленей универсальными помощниками для арктических разведчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие разведывательных подразделений Северного флота отрабатывают управление упряжками - традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера. Передвижение на хаски и оленях дает значительное преимущество перед потенциальным противником, так как позволяет скрытно передвигаться перед самым его носом.

Важно научиться правильно управлять, а точнее - направлять, ведь у нарт нет никаких рулей. Они управляются только весом, тормозами и голосом.

Команды давать громче и не отпускать сани ни при каких условиях – вот главные инструкции для начинающего каюра. Навыкам управления упряжкой и ведения боя на ходу уже несколько лет кинолог Надежда Тимонина обучает своих сослуживцев - десантников и разведчиков. В этом ей помогают опытные «инструкторы» - хаски Тайсон и Белла.

«Они очень универсальны в том, что неприхотливы в еде, они достаточно выносливы и с ними можно согреться», - рассказала корреспонденту «Звезды» Тимонина.

Именно эти качества делают собак универсальными помощниками для арктических разведчиков. Упряжки пройдут там, где техника не справится, и морозы собакам не страшны.

Свою эффективность ездовые отряды уже показали на берегах Новой Земли. И скоро им предстоит побывать на самой северной военной базе России на Земле Франца-Иосифа. Но громкие команды каюров могут демаскировать группу. Именно поэтому на севере начали появляться еще и такие необычные отряды.

Арктический отряд состоит из пяти человек, которых везут три оленя. Эти животные способны справиться и с большим весом. Дальность перемещения до 50 километров. С собой в связке можно везти еще несколько бойцов.

Возможность двигаться скрытно под самым носом у врага – главное преимущество боевых оленьих упряжек. А чтобы противник не застал врасплох, разведчики регулярно проводят тренировочные бои в реальных условиях.

Выстрелов олени не боятся, их легко воспитать. Они неприхотливы и невероятно выносливы. Возможности совместной работы человека с этими животными высоки. И во многом зависят от того, насколько крепкой будет их дружба.

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