Врач рассказал об опасности шума для мозга

Превышение естественного уровня шумового фона – с этой проблемой практически неизбежно приходится сталкиваться жителям крупных городов. Об опасности шумового загрязнения для мозга рассказал радио Sputnik невролог и нейрофизиолог Александр Будик.

«Последствия для мозга – дезадаптация, повышенный стресс, невозможность корректно, четко и слаженно выполнять работу, которую мы предъявляем нашему мозгу...Если мы постоянно нагружаем одним и тем же фактором головной мозг и не даем ему отдыхать, это выводит его из стабильного ресурсного состояния и впоследствии, теоретически, может приводить к нарушениям более серьезным, когда начинает страдать не только функция, но и структура», – сказал нейрофизиолог.

Повышенная утомляемость, снижение производительности труда, физические и нервные заболевания могут быть реакцией организма на шумовое загрязнение. И такое средство, как беруши, не поможет защититься от вредного воздействия шума, предупредил врач.

«Наш слуховой аппарат воспринимает звуки не только через слуховой проход, но есть так называемая костная проводимость, которая позволяет человеку слушать даже в случае, если слуховые проходы будут закрыты. Поэтому беруши будут малоэффективны», – заявил он.

Также врач объяснил, что если, например, человек живет рядом с автотрассой и перманентно испытывает на себе воздействие шума, это не дает ему в достаточной степени восстанавливаться. Будик отметил важность гигиенических требованиях к уровню шума в местах, где находится человек.