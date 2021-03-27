Московская полиция разыскивает мужчину, нашедшего полмиллиона рублей в помойке

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как нашел в мусорном баке 525 тысяч рублей. Оказалось, их случайно выронил другой житель столицы, когда выносил мусор.

Потерпевшим оказался 60-летний пенсионер. После обнаружения пропажи, он просмотрел записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как незнакомец нашел сверток, поднял его и ушел, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность подозреваемого.