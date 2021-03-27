Новый формат жизни: глава ЯНАО озвучил формы поддержки жителей региона

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил ввести особый капитал при рождении третьего ребенка в семьях тундровиков. Инициатива учитывает специфику традиционного образа жизни кочевников.

«Предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать чумовой капитал - комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь. Стоимость такого комплекта по факту превышает полмиллиона рублей», - заявил Артюхов, слова которого приводит ТРК Ямал-Регион.

Помощь смогут получить все молодые кочевые семьи, где родился третий ребенок с начала этого года, добавил глава региона.

Еще одно новшество касается пожилых ямальцев. Губернатор принял решение сохранить пособие неработающим пенсионерам в две тысячи рублей при переезде с Ямала не только в Тюменскую область, но и в любой другой регион. Сейчас его получают около 70 тысяч человек.

«Считаю правильным эту доплату сохранить при переезде в любой регион. Прошу департамент социальной защиты подготовить необходимые изменения в закон», - сказал губернатор.

Особое внимание уделят и подрастающему поколению. Наступивший год на Ямале объявлен Годом талантов.

«Мы уже активно меняем оснащение музыкальных школ. Только за последние два года закупили почти 500 новых инструментов. Это скрипки, виолончели, трубы и первоклассные рояли. Но и после окончания школ искусств многие хотят заниматься творчеством. Поэтому одними из первых в стране мы запускаем арт-резиденции», - подчеркнул Артюхов.

Все эти новшества, наряду с растущими темпами строительства жилья и социальных объектов, ремонта дорог, изменением подходов к благоустройству и расширением субсидируемых авиарейсов, призвано сделать Ямал комфортным и стабильным домом для своих жителей.