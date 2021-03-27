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В Вологде ледяная глыба обрушилась на коляску с восьмимесячным ребенком

Виктория Ивашечкина
06:02 27.03.2021
Девочка была доставлена с травмой головы в местную больницу.
В Вологде ледяная глыба обрушилась на коляску с восьмимесячным ребенком
© Фото: НЧ Новости Череповца vk
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В Вологде с крыши 9-этажного жилого дома упала ледяная глыба на коляску с восьмимесячной девочкой. По данному происшествию возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ребенок был доставлен с травмой головы в местную больницу.

«По имеющимся данным, мать с находившимся в коляске ребенком гуляла возле дома №128 на улице Козленской, когда на коляску упали снежно-ледяные массы, перевернув ее», - сказано в сообщении регионального управления Следственного комитета. 

Также сообщается, что на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения порядка обслуживания жилого фонда», - говорится в сообщении.

В начале января этого года во Владивостоке камера сняла падение глыбы льда на женщину с грудным ребенком. По счастливой случайности никто не пострадал. СК организовал проверку по факту произошедшего.

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