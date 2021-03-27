«Это будет удовольствие»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу», - сказал метеоролог, уточнив, что именно солнечный свет подарит москвичам ощущение весны.

Осадков в эти дни не ожидается, добавил Вильфанд в беседе с ТАСС. Температура воздуха в столице будет постепенно повышаться и во вторник, 30 марта, уже ожидается до 10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что ряд регионов России в ближайшее время ждет аномальное потепление.