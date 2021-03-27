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В России станет обязательной регистрация трудовых мигрантов в специальном реестре

Анна Касаткина
04:28 27.03.2021
В реестре также должны будут зарегистрироваться потенциальные работодатели.
В России станет обязательной регистрация трудовых мигрантов в специальном реестре
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах станет обязательным условием для работы в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

В настоящий момент ведомство разрабатывает законопроект, которым предусмотрена реформа привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Появится два электронных реестра: иностранных работников и их работодателей.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», - сообщили ТАСС в МВД.

В подготовке законопроекта участвуют другие заинтересованные ведомства, документ также обсуждается с экспертным и бизнес-сообществом, добавили в МВД.

По данным ведомства, за два месяца текущего года на миграционный учет в стране поставлено 1,8 миллиона граждан, что в два раза меньше аналогичного периода 2020 года. Кроме этого, примерно в два раза уменьшилось количество патентов на трудовую деятельность - 112 тысяч против 204 тысяч годом ранее. Поступило также более 168 200 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность, в то время как годом ранее их было 238 530.

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