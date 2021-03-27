Вещи первой необходимости: миротворцы РФ доставили гумпомощь жителям Нагорного Карабаха

Военные российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в населенный пункт Норагюх Аскеранского района Нагорного Карабаха.

«Командованием российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с администрацией населенного пункта Норагюх еще в январе месяце был проработан вопрос о проведении гуманитарной акции в настоящее время», - рассказал начальник центра гуманитарного реагирования полковник Игорь Сиваков.

По его словам, предварительно с администрацией были уточнены списки особо нуждающихся жителей населенного пункта, наличие беженцев и вынужденных переселенцев.

«В соответствии с данным списком мы обеспечили выдачу более 100 предметов первой необходимости особо нуждающимся людям. Кроме того, гуманитарную помощь получат и многодетные семьи», - добавил Сиваков.

В ходе гуманитарной акции жителям Норагюха от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.