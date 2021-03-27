Перегородить путь: как новейшие мобильные комплексы таможенников будут бороться с контрафактом

Контрафакту и санкционке преградят путь самые современные технологии. На вооружении российских таможенников новейшие мобильные комплексы. Каждый, а это целый офис на колесах, оборудован по последнему слову техники.

Ноу-хау применяется во всех приграничных регионах и позволяет не только выявить запрещенную к ввозу продукцию, но и отследить весь путь товара.

Рядом с границей Казахстана сплошная степь, и с воздуха все видно как на ладони. Главная задача таможенников - выявить фуры с контрафактом, которые после пересечения границы идут к нам в страну и могут объехать мобильные таможенные посты по проселочным дорогам.

С воздуха видны несколько подозрительных большегрузов. По команде с вертолета на земле их встречает таможенная группа на спецавтомобиле.

В одной этой фуре находится более миллиона жвачек, конфет и прочих кондитерских изделий подпольного производства с эмблемами известных брендов. А этот автомобиль до верху нагружен неизвестного происхождения обувью без необходимой маркировки.

С этого месяца машины Федеральной таможенной службы оборудованы синими мигалками и имеют особую расцветку. Вместе с обновленными автомобильными комплексами сотрудники получили особые полномочия. Теперь им разрешено прямо на дороге в любом месте проверить подлинность документов на перевозимый товар. До этого момента останавливать транспорт можно было только в связке с ГИБДД.

Мобильный комплекс ФТС на базе автомобиля Камаз - это целый передвижной таможенный офис со своей системой видеонаблюдения. Здесь есть рабочий кабинет, он же жилой модуль, душ с горячей водой, полноценная кухня. Такой рабочий дом на колесах, на котором можно ездить в служебные командировки по всей стране.

На экране компьютера можно отследить весь транспорт с санкционной продукцией, которая идет транзитом через нашу страну. Каждая такая фура опечатана специальной пломбой с gps-навигацией.

Вся изъятая продукция до решения суда хранится на таких складах. Вот это испанское сало в обход санкций хотели ввезти в Россию под видом марли. Эти сигареты без акцизных марок были спрятаны под мешками с солью. А детские игрушки и парфюмерия с эмблемой модных фирм не имеют сертификата, а значит могут нанести вред здоровью.

Внешне невооруженным взглядом определить подделку невозможно. На одном автомобильном фильтре нанесен логотип известной фирмы, и если бы не таможенники, то российские автолюбители купили бы контрафакт по цене оригинала. Вся изъятая продукция, находящаяся на складе, после решения суда будет уничтожена.

Только за прошлый год мобильные группы выявили 80 тысяч тонн нелегального товара. Два миллиона килограммов контрафакта уничтожено. Тех, кто снаряжает такие караваны с запрещенной продукцией, не пугают огромные штрафы и риск попасть на шесть лет в тюрьму. К сожалению, российские таможенники не могут влиять на работу огромного числа подпольных фабрик, расположенных в других странах.