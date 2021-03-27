Военнослужащие России и Турции провели 144-е совместное патрулирование в Сирии

Семьдесят военных из двух стран и десять различных бронемашин - 144-е совместное российско-турецкое патрулирование началось вблизи деревни Джарих-Эль-Фаукани в Сирии. Перед отбытием - традиционное рукопожатие и краткое совещание прямо у капота российского «Тигра».

Российскую сторону представляют военные полицейские. Вместе с турецкими коллегами они детально обговаривают предстоящий маршрут и построение техники в колонне. Недопонимания не возникает - технология таких патрулей отработана уже до мелочей.

В едином строю находятся российские бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортер БТР-80 и турецкие Kirpi. Их путь - 95 километров по северу Сирии. Прикрывают колонну с воздуха вертолеты ВКС РФ.

«Полеты выполняются на предельно малых высотах, очень много препятствий, птиц. Нужна очень высокая концентрация экипажа», - отмечает командир экипажа вертолета Ми-8 Василий.

Основная задача патрульных - наблюдение за обстановкой в населенных пунктах Деллик, Телль-кадиш, Кирбатли, Телль-тайр. Здесь, согласно раннее достигнутым договоренностям, не должно быть незаконных вооруженных формирований.

«В рамках меморандума, подписанного президентами России и Турции в Сочи, проведено 144-е российско-турецкое патрулирование от населенного пункта Шейрек и далее по согласованному маршруту. Патрулирование прошло в штатном режиме», - докладывает старший колонны от ВС РФ, полковник Андрей Титов.

Регулярные совместные патрулирования проводятся после подписания в 2019 году президентами России и Турции меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.