Движение затруднено: на МКАД загорелся автомобиль
Сейчас на месте возгорания работают оперативные службы.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
На внутренней стороне 44-го километра МКАД (в районе развязки МКАД - Киевское шоссе - Ленинский проспект) загорелся автомобиль. Об этом информирует Департамент транспорта российской столицы.
Согласно распространенному сообщению, движение по магистрали в районе ЧП сейчас затруднено. На месте возгорания работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в районе села Алмало произошло серьезное ДТП. Там легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью». От удара грузовой автомобиль загорелся, а затем взорвался.